تليجراف: الديمقراطيون في الكونجرس يكشفون عن أسماء محجوبة في ملفات إبستين

أفادت صحيفة «تليجراف» البريطانية بأن ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي كشفوا عن أسماء شخصيات حُجبت من نسخ منشورة من ملفات جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقاته وشبكة الأشخاص المحيطين به.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك يأتي في إطار ضغوط يمارسها مشرعون ديمقراطيون للكشف عن مزيد من المعلومات الواردة في الوثائق، وسط تساؤلات بشأن أسباب حجب بعض الأسماء والمعلومات في النسخ التي أُتيحت للجمهور.

ونوهت «تليجراف» بأن القضية أثارت جدلاً بشأن طبيعة العلاقات التي جمعت إبستين بشخصيات بارزة، ومدى شفافية الجهات الأميركية المعنية في نشر الوثائق المرتبطة بالقضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكشف عن الأسماء يثير تساؤلات بشأن دوافع حجبها، وما إذا كانت هناك معلومات إضافية لم تُنشر بعد، في وقت يطالب فيه مشرعون بمراجعة الوثائق والكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التداعيات السياسية والقانونية لقضية إبستين، التي لا تزال تثير اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة، وسط مطالبات بتوضيح ملابسات القضية والكشف عن جميع المعلومات التي يمكن نشرها قانونياً.

وشدد القضاء الأمريكي مجدداً على أهمية التمييز بين ورود أسماء شخصيات في الملفات أو المراسلات المرتبطة بإبستين، وبين ثبوت تورطها في أي مخالفات أو جرائم.