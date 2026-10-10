صحة غزة: 10 شهداء و65 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 10 شهداء و65 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1481 شهيدًا، و5254 إصابة، و836 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفا و370 شهيدًا، و175 ألفًا و371 إصابة.

ونوهت إلى إضافة 106 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 03/10/2026.

واستُشهدت طفلة وشاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدا ارتقى وأُصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين بالقرب من مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أُصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية من القطاع، وسط تصعيد ميداني طال مناطق في شماله ووسطه وجنوبه.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمالي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل المدينة، فيما كثفت الطائرات المروحية الإسرائيلية إطلاق نيرانها شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

أما في مدينة غزة، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حيي التفاح والشجاعية، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجوائها.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بما يشمل إطلاق النار والقصف المدفعي، ما يفاقم المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون، ولا سيما في المناطق القريبة من انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية.