شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

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استُشهدت طفلة وشاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدا ارتقى وأُصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين بالقرب من مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أُصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بما يشمل إطلاق النار والقصف المدفعي، ما يفاقم المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون، ولا سيما في المناطق القريبة من انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية.