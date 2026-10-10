نجاح تعويم باخرة نهرية بعد تعرضها للشحوط في النيل ببني سويف

نجحت الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف في تعويم وتحريك باخرة نهرية تعرضت للشحوط في مجرى نهر النيل بدائرة مركز ومدينة ناصر، تمهيدا لاستئناف رحلتها بشكل آمن.

ومن مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تابع اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مستجدات الموقف لحظة بلحظة.

وأكد السكرتير العام المساعد أن اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، كان على رأس المتابعين للموقف أولا بأول، مطلعا على كل التقارير الفنية والميدانية الخاصة بتطورات التعامل مع الواقعة.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه فور تلقي مركز السيطرة بلاغا بالواقعة، تم تفعيل خطة الطوارئ والتنسيق الفوري مع مديرية أمن بني سويف وشرطة المسطحات المائية، وجرى الدفع بقاطرة تابعة لجهاز حماية النيل، والتنسيق مع الإدارة العامة للملاحة النهرية لتوفير الدعم اللوجستي والإمكانات اللازمة.

كما شاركت في جهود الإنقاذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، ونوابه، وعيد محمود، رئيس قرية أشمنت، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية، حيث تضافرت الجهود الميدانية حتى تم إنجاز المهمة بنجاح وتحريك الباخرة.

من جانبه، وجه اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية على روح التعاون والتنسيق الفعال الذي أظهرته خلال التعامل مع الموقف، مشيدا بالسرعة والكفاءة اللتين أسهمتا في تعويم الباخرة واستئناف رحلتها دون أي خسائر.