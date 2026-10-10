ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتصنيع خلاطات المياه مجهولة المصدر بالقليوبية

ألقت مباحث التموين القبض على القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لتصنيع خلاطات المياه مجهولة المصدر بالقليوبية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تمكنت من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لتصنيع خلاطات المياه مجهولة المصدر كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وأضافت الداخلية، أنه ضُبط بحوزتهم (قرابة 2000 قطعة "خلاط مياه" بدون مستندات دالة على مصدرها ومصنوعة من خامات مغشوشة ومدون عليها علامات تجارية مقلدة -2500 عبوة كرتونية "مستلزمات تعبئة" - 12 ماكينة "خط إنتاج") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".