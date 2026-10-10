أمريكا: انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بعدما ضرب إساياس فلوريدا بانهاندل وألاباما

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية ألاباما ومنطقة فلوريدا بانهاندل بالولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم السبت، بعدما ضربت العاصفة "إساياس" ساحل الخليج الأمريكي بوصفه إعصار خطير وتسبب في غرق الطرق وسقوط الأشجار خلال تحركه إلى داخل المنطقة.

وبلغت العاصفة اليابسة أمس الجمعة، بوصفها إعصار من الفئة الثانية، ثم تحرك بسرعة شمالا عبر ألاباما في الوقت الذي انخفضت سرعة رياحه بشدة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هذه الأحوال الجوية يمكن أن تتسبب في تكوّن أعاصير عبر أجزاء من فلوريدا بانهاندل لتصل إلى ولاية جورجيا وولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

ووصل إساياس لليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا بوصفها أول إعصار في موسم الأطلسي.

وأفادت منصة "باورأوتيدج دوت كوم" بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 726 ألف مستهلك في فلوريا وألاباما في وقت مبكر من اليوم السبت.

ورغم أن العاصفة بدأت تضعف، فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة أثناء تحركها نحو الداخل؛ حيث يُنتظر تساقط ما بين 4 و8 بوصات (10 إلى 20 سنتيمتراً) -أو أكثر- خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق تشمل جنوب ألاباما، ومنطقتي "فلوريدا بانهاندل" و"بيغ بيند" في فلوريدا، وجنوب غرب جورجيا.