قالت الشرطة البولندية، اليوم السبت، إنها احتجزت 76 شخصا وفتشت نحو 50 ألف مدرسة على مستوى البلاد؛ في إطار جهود للحيلولة دون حدوث المزيد من العنف عقب هجومين في مدرستين الأسبوع الماضي.

وكثفت المدارس عبر بولندا، أمس الجمعة، الإجراءات الأمنية، فيما جرى تعليق بعض الفصول الدراسية وأبقى الكثير من أولياء الأمور أبناءهم في المنازل، وأُرسلت دوريات الشرطة إلى المؤسسات التعليمية بعد وقوع هجومين في مدارس أوائل الأسبوع الماضي، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بما في ذلك أطفال.

وهاجم طالب (19 عاما) في مدرسة مهنية في إقليم مازوفيان بوسط بولندا، يوم الأربعاء، زملائه من الطلاب والمعلمين والمارة بأداة حادة، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص قبل الفرار ثم اعتقاله في منطقة قريبة.

وفي اليوم التالي، قتل فتى (15 عاما) حارسا بمدرسة وأصاب اثنين آخرين في هجوم بسكين في مدرسته السابقة في الإقليم نفسه.

وصدمت الاعتداءات التي نفذها مواطنان بولنديان البلاد، حيث إن ارتكاب أعمال العنف بالمدارس من جانب قاصرين يعد ظاهرة جديدة.

وبحلول مساء أمس الأول الخميس، انتشرت شائعات عبر المجموعات الإلكترونية لأولياء الأمور ووسائل الإعلام التقليدية بأنه تم تنسيق هذه الهجمات وأنه سيكون هناك المزيد منها في يوم "الجمعة الدامي".

وجرى تعليق الفصول الدراسية بشكل استباقي أمس الجمعة في جميع أنحاء بولندا، وأغلبها في مقاطعة مازوفيان حيث تقع العاصمة وارسو، وأرسل مديرو المدارس رسائل تعلن عن تكثيف الإجراءات الأمنية.