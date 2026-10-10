تقرير: محاولات سرية من مانشستر سيتي لتخفيف عقوبته في قضية المخالفات المالية

كشفت تقارير صحفية عن تحركات سرية أجراها مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة لتخفيف العقوبات المحتملة على خلفية اتهامه بخرق اللوائح المالية، وتجنب تداعيات قد تصل إلى سحب الألقاب أو الهبوط إلى درجة أدنى.

وتشهد القضية المثارة ضد النادي الإنجليزي تطورات متلاحقة، وسط ترقب لمصير العقوبات المحتملة، في وقت أعرب فيه عدد من المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة عن رغبتهم في توقيع أقصى عقوبة ممكنة على مانشستر سيتي، بينما يأمل مسؤولو النادي في قبول الاستئناف المقدم منهم وتغيير مسار القضية.

وذكر موقع «بلومبرج» المالي أن إدارة مانشستر سيتي حاولت التوصل إلى تسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي، تتضمن تخفيف العقوبة مقابل دفع غرامة مالية كبيرة، بهدف تجنب احتمال تجريده من الألقاب أو هبوطه إلى درجة أدنى بسبب المخالفات المالية المنسوبة إليه.

وبحسب التقرير، جرت المحادثات بين الجانبين قبل الإعلان عن القرار الذي جاء في غير مصلحة مانشستر سيتي، إلا أن الرابطة رفضت المقترح المقدم من النادي، ما أبقى احتمالات توقيع العقوبات قائمة.

وأضاف المصدر أن رابطة الدوري الإنجليزي تتجه إلى تطبيق العقوبة كاملة عقب حسم الاستئناف الذي تقدم به مانشستر سيتي، وسط توقعات بصدور القرار بشأنه في فبراير المقبل.