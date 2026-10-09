الأرصاد تحذر: 8 مناطق تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا مهمًا قالت خلاله إن مناطق شرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين والغردقة وسفاجا وقنا والأقصر تحت تأثير العواصف الرعدية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية، أنه يجب الحذر من احتمالية تشكل السيول على بعض المناطق خلال ساعات الليل حتى غدا السبت.

ولفتت إلى أنه يجب الحذر من ضربات البرق والرعد، وتابعت: «نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة».

وسبق أن قالت هيئة الأرصاد، إن آخر صور الأقمار تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد "الأقصر – قنا" وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر "الغردقة - سفاجا – القصير"، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ودعت لتوخي الحذر من احتمالية تشكل السيول على بعض المناطق.