الصين تنتقد رئيس تايوان بعد خطابه في العيد الوطني وتتهمه بالسعي للاستقلال

انتقدت تشانج هان، المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان في الصين، رئيس تايوان لاي تشينج-تي بسبب تضليله للرأي العام وما وصفته بـ"تمسكه المتعنت بعقلية استقلال تايوان" في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضافت تشانج أن لاي ضخم فكرة وجود تهديد من البر الرئيسي وروج للرواية الزائفة القائلة بـ"الديمقراطية في مواجهة الاستبداد"، متهمة إياه بمحاولة السعي للاستقلال من خلال وسائل عسكرية وبالاعتماد على قوى أجنبية.

وتابعت أن لاي يؤجج مواجهة عبر المضيق ويقوض السلام والاستقرار، حسب وكالة "شينخوا".

وكان رئيس تايوان لاي تشينج-تي قد دعا في وقت سابق الدول الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى "تضافر الجهود" للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لبلاده اليوم السبت، حيث إن المنطقة لا تزال مصدر توترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن تايوان ترحب بالحوار بين الصين والولايات المتحدة لإدارة المنافسة بينهما وتقليص مخاطر الصراع والحرب، لكنه أشار إلى أن الحفاظ على السلام يتطلب فهما صحيحا للتاريخ.

وتابع: "يجب احترام حق شعب تايوان في الوجود.. يجب أن تحشد الديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الجهود لضمان عدم تغيير الوضع الراهن للسلام والاستقرار في المنطقة".

وتواجه تايوان ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من قبل الصين، التي ترى أن الجزيرة الديمقراطية إقليم منشق يجب استعادته بالقوة إذا لزم الأمر.



