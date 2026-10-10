قلق ياباني من العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية

أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، عن قلق بلادها العميق إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها تتعارض مع موقف طوكيو.

وقالت تاكايتشي، في منشور على منصة «إكس»، إن اليابان ستواصل إثارة هذه القضية مع الولايات المتحدة، وستقدم الدعم اللازم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها وممارسة مهامها، وذلك بعد تصعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملتها ضد المحكمة.

وأضافت أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، سيواصلان التواصل الوثيق بشأن هذه المسألة، بحسب ما أوردت وكالة «بلومبرج».

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وقال روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.

وتأتي الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في قطاع غزة.

ولم تعترف واشنطن بالمذكرتين، كما سبق أن فرضت عقوبات على قضاة ومدعين في المحكمة، من بينهم رئيستها توموكو أكاني، في أغسطس.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، وهي مهلة ترى دول أوروبية أن من الممكن استغلالها لإجراء حوار مع واشنطن وبحث التدابير اللازمة لضمان استمرار المحكمة في أداء ولايتها القضائية.