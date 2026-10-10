استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في مدينة غزة وإصابة امرأة في خان يونس

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استُشهدت طفلة فلسطينية، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن امرأة أُصيبت برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.

وأصيب مواطن، صباح السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار بكثافة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح، فيما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية استهداف المناطق الشرقية من القطاع، وسط تصعيد ميداني طال مناطق في شماله ووسطه وجنوبه.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمالي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل المدينة، فيما كثفت الطائرات المروحية الإسرائيلية إطلاق نيرانها شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

أما في مدينة غزة، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حيي التفاح والشجاعية، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة في المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجوائها.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بما يشمل إطلاق النار والقصف المدفعي، ما يفاقم المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون، ولا سيما في المناطق القريبة من انتشار الآليات العسكرية الإسرائيلية.