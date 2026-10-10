الأمم المتحدة تدين الهجوم على موقع للنازحين بولاية النيل الأزرق بالسودان وتدعو لمحاسبة مرتكبيه

أدانت الأمم المتحدة هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف محيط مخيم للنازحين في منطقة واد الماهي بولاية النيل الأزرق، جنوبي شرقي السودان، وأسفر، وفق معلومات أولية، عن مقتل 31 مدنيًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات، محذرة من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقالت دينيس براون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في السودان، في بيان اليوم السبت، إنها تشعر بالفزع إزاء التقارير المتعلقة بالهجوم، مشيرة إلى أن النازحين الموجودين في المخيم فرّوا من مناطق جيسان والكرمك؛ نتيجة الأعمال العدائية الأخيرة.

وشددت براون على ضرورة إدانة الهجوم ومحاسبة المسئولين عنه، منوهة أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي.

وأشارت إلى أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات على مناطق عدة بولاية النيل الأزرق خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، فضلًا عن تفاقم معاناتهم الإنسانية.

ولفتت المسئولة الأممية إلى وقوع هجوم مماثل على مأوى للنازحين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان قبل أسبوع، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال.

وحذرت براون من استمرار تجاهل معاناة الشعب السوداني مع امتداد الحرب، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني ملزم لجميع الأطراف، وأن كل من ينتهكه يجب أن يخضع للمساءلة.