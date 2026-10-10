خالد عكاشة: إثيوبيا تنتهج مسارا للتوغل في معادلات الأمن الإقليمي وزرع مكونات الفتن بمحيطها الجغرافي

قال العميد خالد عكاشة، الخبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية، إن الاجتماع الرباعي الذي قادته مصر في مدينة العلمين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور قادة الصومال وإريتريا والسودان كان في غاية الأهمية.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أهمية الاجتماع تنبع من التعامل مع مفهوم "القرن الإفريقي الكبير" الذي يمتد ليشمل السودان وجنوب السودان وعدم الاقتصار على التعريف الجغرافي القديم، مشيرا إلى أن كل المشكلات الراهنة في المنطقة "تنبع جميعها من إثيوبيا بشكل واضح وصريح".

وأوضح أن إثيوبيا تنتهج منذ عامي 2018 و2019 مسارا للتوغل في معادلات الأمن الإقليمي وزرع مكونات الفتن في محيطها الجغرافي مستغلة قدر الهشاشة الأمنية التي تميز القرن الإفريقي

وأشار إلى أن إثيوبيا تواجه أزمات داخلية "هيكلية عميقة مع كافة العرقيات والإثنيات"، مؤكدا أن نظام حزب الازدهار برئاسة آبي أحمد لم يجد ملجأ سوى تصدير تلك المشكلات إلى الخارج، باختلاق قضية النفاذ للبحر الأحمر لتوحيد الرأي العام الداخلي وتبرير عمليات عسكرية ضد إريتريا.

وأكد أن الخطاب الإثيوبي الذي يبرر تحركاته بقضايا التنمية والكهرباء وسد النهضة واتهام مصر بعرقلة هذا المسار، يمثل خطابا دعائيا غير صحيح لم يجد له أي واقع على الأرض، موضحا أن بناء سد النهضة انتهى ومع ذلك "لم يستفد المواطنون الإثيوبيون على الإطلاق منه، وتبين تماما أن هناك أهدافًا أخرى لا علاقة لها بالتنمية أو خدمة المواطن الإثيوبي".

ونوه بأن كل التقارير الاستخباراتية والتحقيقات الاستقصائية العالمية وثقت بالصوت والصورة معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية تستضيف ميليشيات الدعم السريع والمرتزقة وتتولى إمدادهم بالسلاح والتدريب والدفع بهم للداخل السوداني.

وأكد أن هذا التدخل يؤثر وحدة واستقرار السودان، ودفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع "خط أحمر" أمام أي مخططات تستهدف تقسيم الدولة السودانية، مشددا أن التورط الإثيوبي في الحرب السودانية ثابت ومؤكد.