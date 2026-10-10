ملك ماليزيا يثمن دور مصر في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

ثمَن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم السبت، الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل إرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ملك ماليزيا، خلال استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم، بالقصر الوطني "إستانا نيجارا" في كوالالمبور، أهمية التنسيق السياسي بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

بدوره، أشاد الرئيس السيسي بالدور الكبير الذي تقوم به ماليزيا عبر دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تعد القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد السيسي على ضرورة تسويتها بصورة عادلة وشاملة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، ووضع إطار عملي لدفع التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم الدول الإسلامية.

كما أشاد السيسي بالتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وماليزيا، لاسيما ارتباطا بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا، موجها الدعوة إلى ملك ماليزيا لزيارة مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن ملك ماليزيا أهدى الرئيس السيسي، وسام "دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا"، وهو وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا، والذي يعد أرفع وسام اتحادي ماليزي يمنح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب والشخصيات الأكثر تميزا.

وكان السيسي وصل أمس الجمعة إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة يقوم بها إلى مملكة ماليزيا.