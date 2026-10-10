تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أمس ​الجمعة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، منتقدا أديس أبابا.

وتحدث ترامب خلال ​تجمع انتخابي في سيراكيوز بنيويورك عن الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، قائلا: "لديهم مشروع سد كبير، إثيوبيا قامت ببناء ذلك السد، واحد من الأكبر في العالم والتمويل بالطبع من أمريكا"، بحسب ما نقلته قناة "الحدث" السعودية.

وأضاف: "اعتبره شيئا غبيا لفعله، كما أنهم أخذوا كل المياه من نهر النيل".

وتابع: "هذا الأمر ليس جيد على الإطلاق بالنسبة لمصر وأصبح نهر النيل شبه خال من المياه"، واستدرك قائلا: "لكنني تمكنت من حل هذه المشكلة".

وفي 20 سبتمبر الماضي، قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود بسبب مراواغات أديس أبابا طوال الفترات الماضية.

وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي في 2011 بالشروع في السد.

وأشار إلى أن إثيوبيا خالفت بنود إعلان المبادئ الذي كان خطوة للوصول إلى اتفاق ملزم قانون، مؤكدا أنه بناء على ذلك أصبحت المفاوضات مع إثيوبيا خطوة غير مجدية.

وذكر أنه لا يوجد أي تواصل بشأن السد الإثيوبي في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه على أديس أبابا تحمل المسئولية في التعامل مع مياه النهر وفي إطلاق المياه.

وشدد سويلم، على أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بوصول الضرر إلى مواطنيها، واصفًا ذلك بأنه خط أحمر حدَّدته الدولة ولا يمكن التنازل عنه.

ونوه بأن مصر لا تتصرف بناء على الأهواء الشخصية لكن وفق قواعد القانون الدولي، وتابع: "لن نسمح بتهديد الأمن المائي المصري أو حدوث الضرر للمواطن، وفي حال حدوث تهديد سنتصرف وفق قواعد القانون الدولي".