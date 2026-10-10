الولايات المتحدة تقود مسعى جديدا للسلام في أوكرانيا عبر محادثات في ميامي

تجري الولايات المتحدة محادثات مع أوكرانيا، خلال اجتماع في فلوريدا دُعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عدة، لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا.

غير أن إعلان دونالد ترامب بشأن صفقة لشراء ملايين الأطنان من الديزل الروسي تفاوض عليها مع فلاديمير بوتين، طغى جزئيا على الاجتماع في فلوريدا، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن ترامب أن نظيره الروسي التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر، بعد "محادثة مثمرة للغاية"، وهي تصريحات أكّدها الكرملين.

وأفاد الكرملين عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين بأن "الجانب الروسي أعاد تأكيد استعداده لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط ومنتجات نفطية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال لصحفيين قبيل بدء المحادثات إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الأوكراني مبعوثي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في اجتماع "يُتوقع أن يستمر يومين".

وإلى جانب كوشنر وويتكوف، سيشارك ممثلون أمريكيون من مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة.

من الجانب الأوروبي، وجهت واشنطن دعوة إلى مستشاري الأمن القومي في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفق ما أفاد مسؤولون أميركيون وكالة فرانس برس.

وسيمثَّل الاتحاد الأوروبي بمدير مكتب أورسولا فون دير لايين، في حين كلّف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، مدير مكتبه أيضا المهمة.

وكانت جهود الوساطة التي تبذلها واشنطن متوقفة منذ بدء الحرب على إيران في فبراير، لكنها استؤنفت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت المصادر الأمريكية أن المحادثات ستتمحور حول "أفكار جديدة" طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، خصوصا "مقترحات بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا" و"مشروع للازدهار في مرحلة ما بعد الحرب".

وترى واشنطن أن المخاوف المتعلقة بحلول الشتاء وإمدادات الطاقة تشجع على استئناف المحادثات.

وزار كوشنر وويتكوف موسكو وكييف في سبتمبر، إلا أن المحادثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين لم تُستأنف بعد.