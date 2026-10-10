ترامب: النرويج تحمل وصمة عار لا تمحى لعدم منحي نوبل للسلام

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا أمس الجمعة من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، واصفا ذلك بأنه قرار مشين ومحرج ترك وصمة عار على جبين النرويج التي تستضيف لجنة نوبل.
وشن ترامب، هجوما لاذعا على النرويج بعد ساعات من إعلان اللجنة منح جائزة هذا العام لنافي بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية التي أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ووصف ترامب بيلاي بأنها "شخص مجهول" خلال تجمع انتخابي في سيراكيوز بنيويورك قائلا: "لم أسمع بها قط. ولا أحد يعرفها".
وخلال رئاسته، يعبر ترامب كل عام عن خيبة أمله لعدم فوزه بالجائزة.
وقال ترامب: "هذه وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج ومن اتخذوا هذا القرار المشين والمحرج".
وسرد عددا من النزاعات التي قال إنه ساهم في حلها، وأضاف أنه ساعد في منع اندلاع حروب بين الكوريتين، واليابان وكوريا الشمالية، والصين وتايوان، دون تقديم دليل.
وتابع: "فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأفكار المتطرفة المعادين للديمقراطية والذين هم في الحقيقة أعداء الحضارة. ولن ننسى ذلك يا نرويج".