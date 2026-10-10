ترامب: النرويج تحمل وصمة عار لا تمحى لعدم منحي نوبل للسلام

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا أمس ​الجمعة من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، ‌واصفا ذلك بأنه قرار مشين ومحرج ترك وصمة عار على جبين النرويج التي تستضيف لجنة ​نوبل.

وشن ترامب، هجوما لاذعا على النرويج ​بعد ساعات من إعلان اللجنة منح جائزة ⁠هذا العام لنافي بيلاي، القاضية السابقة ​في المحكمة الجنائية الدولية التي أشرفت على تقرير ​للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووصف ترامب بيلاي بأنها "شخص مجهول" خلال ​تجمع انتخابي في سيراكيوز بنيويورك قائلا: "لم أسمع ​بها قط. ولا أحد يعرفها".

وخلال رئاسته، يعبر ترامب كل ‌عام ⁠عن خيبة أمله لعدم فوزه بالجائزة.

وقال ترامب: "هذه وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج ومن اتخذوا هذا القرار المشين والمحرج".

وسرد ​عددا من النزاعات ​التي ⁠قال إنه ساهم في حلها، وأضاف أنه ساعد في منع اندلاع ​حروب بين الكوريتين، واليابان وكوريا الشمالية، ​والصين ⁠وتايوان، دون تقديم دليل.

وتابع: "فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من ⁠أصحاب ​الأفكار المتطرفة المعادين للديمقراطية ​والذين هم في الحقيقة أعداء الحضارة. ولن ننسى ذلك يا ​نرويج".