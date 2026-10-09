محمد عادل إمام ينشر البوستر الدعائي الأول لفيلم شمس الزناتي: أيام الشقاوة

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نشر الفنان محمد عادل إمام البوستر الدعائي الأول لأحدث أفلامه السينمائية "شمس الزناتي: أيام الشقاوة"، عبر منصاته الإلكترونية، دون تحديد موعد طرح الفيلم في صالات السينما.

وقال محمد الرشيدي، منتج الفيلم، في منشور عبر "إنستجرام": "شمس الزناتي أيام الشقاوة قريباً"، مكتفياً بالإشارة إلى طرحه القريب في دور العرض.

ويشترك في بطولة الفيلم: ياسمين رئيس، وأحمد عبد الله محمود، وباسم سمرة، وخالد أنور.

وتدور قصة الفيلم قبل أحداث الفيلم الأصلي الذي قدمه عادل إمام، حيث يروي حكاية شمس الزناتي منذ جذورها، متتبعاً الأحداث التي سبقت هجوم المارشال برعي ورجاله على الواحة، مع التركيز على نشأة شمس إلى جانب علاقته بأصدقائه ورفاقه وسكان الواحة.

وكان الفيلم قد عانى من فترة توقف بسبب خلافات إنتاجية وحقوق ملكية فكرية، فضلاً عن انشغال محمد عادل إمام بتصوير فيلم "صقر وكناريا".