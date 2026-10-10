النائبة راوية مختار تطالب التعليم بإعادة النظر في تطبيق مواد الهوية بالمدارس الدولية

قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تقدمها بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن تطبيق مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، جاء استجابة لشكاوى كثيرة من أولياء الأمور نتيجة إصدار الوزارة "قرارا غير مدروس بالمرة" على حد وصفها.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على فضائية "مودرن"، وزارة التربية والتعليم بإيضاح رسمي، متسائلة: "هو إحنا بنحاسب طلاب المدارس الدولية على إيه؟ وأنا ما وفرتش أصلا وقت كافي للطلاب إنهم يدرسوا المنهج".

وأوضحت أن القرار طُبق على جميع المراحل التعليمية بالتساوي، بما فيها المرحلتان الإعدادية والثانوية، بدلا من التدرج في تطبيقه، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بتدريس مواد الهوية المصرية لكون اللغة العربية هي اللغة الأم الواجب إتقانها نطقا وكتابة.

وأضافت أن التحفظ ينصب بالكامل على "التطبيق الخاطئ للقرار" مشيرة إلى غياب دراسة الأثر والمردود على الطلاب قبل التنفيذ.

ونوهت أن طالب المدارس العادية يتلقى 12 حصة أسبوعيا لمادة اللغة العربية، بينما يتلقاها طالب المدارس الدولية في 6 حصص، لا سيما وأنه نفس المنهج والامتحانات والتقييمات للطرفين، مؤكدة أن ذلك يفرض إعادة النظر في تطبيق القرار.

وتقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن مدى تناسب مناهج مواد الهوية القومية المفروضة على طلاب المدارس الدولية مع عدد ساعات التدريس والحصص المخصصة لها.

وطالبت وزير التربية والتعليم بتقديم القرارات المنظمة لعدد الحصص الدراسية ومدتها والاستثناءات المقررة بشأنها، مع مقارنتها بالصفوف المناظرة في النظام التعليمي المصري، إلى جانب توضيح نطاق توحيد الامتحانات ومواصفاتها، والضمانات التي تكفل عدالة التقييم بين الطلاب في مختلف النظم التعليمية، وعرض خطة لتصحيح أي نقص في ساعات التدريس أو جاهزية المدارس قبل تحميل الطلاب آثاره على النتائج.