الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق النبي يونس بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب الفلسطيني شادي أحمد إبراهيم عجارمة (32 عاما)، قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد عجارمة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس بالخليل، واحتجاز جثمانه.

من جهة أخرى، أُصيب شابان فلسطينيان، بعد منتصف الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.. وأفادت مصادر طبية بأن أحد المصابين أُصيب في الفخذ، والآخر في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين عقب اقتحامها وسط المدينة.

في السياق، اعتدى مستوطنون إرهابيون، اليوم، بالضرب على مواطن فلسطيني في قرية الديوك التحتا، بالقرب من وادي القلط غرب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين من إحدى البؤر الاستعمارية في محيط المنطقة، اعتدوا بالضرب على أحد الفلسطينيين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت متواجدة في المكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة طمون جنوب طوباس، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت عدة منازل فيها.



