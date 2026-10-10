الرئيس الفلسطيني يطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، أن عباس وجّه الوزارة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، والتحرك الفوري "لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن "تصاعد اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستعمرين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات"، بحسب ما نقلته "وفا".

وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداءً للمستوطنين منذ صباح الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف أن ذلك "يشكل مؤشرًا خطيرًا على اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهدافها المباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ومحاولة فرض واقع قسري عليهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون".

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن اعتداءات المستوطنين "ليست أحداثًا معزولة، بل تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات والاستمرار في فرض الحصار الشامل".

وحذر أبو ردينة من خطورة استمرار هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، محملًا الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا، وعن النتائج المترتبة على سياساتها التي تغذي العنف، وتضيق سبل الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين، وتستهدف وجودهم على أرضهم بهدف دفعهم للهجرة".

وجدد التأكيد على أن "الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كافة الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا تنشئ أي حق للاحتلال في الأرض الفلسطينية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "رغم تصاعد الاعتداءات ومحاولات التهجير وفرض الوقائع بالقوة، سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) أنها وثقت 19 اعتداءً ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، منذ صباح الجمعة وحتى ساعات الظهيرة.

ومع بدء موسم الزيتون مطلع أكتوبر الجاري، تصاعدت اعتداءات المستوطنين والقيود الإسرائيلية المفروضة على المزارعين الفلسطينيين، بما في ذلك الضرب ومنع الوصول إلى الحقول وسرقة المحاصيل واقتلاع الأشجار أو إتلافها.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن أكثر من 45 ألف شجرة تعرضت للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.

ويُقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وحسب المعطيات الرسمية الفلسطينية، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي عن استشهاد أكثر من 1210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13 ألفًا و350 آخرين.