عصام عبد الفتاح يكشف أسباب اختيار أوبريونوفيتش لإدارة مباراة القمة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية، كواليس اختيار طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أسباب اعتذار عدد من الدول الأوروبية وصعوبة الاستعانة بحكام النخبة.

وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج «الكابتن» عبر قناة dmc: «التحكيم هو الحلقة الأضعف في كرة القدم بشكل عام، وهذا قدرنا، ونحاول أن نؤدي ما علينا».

وأضاف: «هناك دول أوروبية كبيرة تجد أن التحكيم هو الحلقة الأضعف لديها، ففي إسبانيا تجد هجومًا كبيرًا على التحكيم، وكذلك في الدول العربية، بعكس الدول الأوروبية التي تمتلك ثقافة تحكيمية إلى حد ما».

وعن أسباب اختيار الحكم السلوفيني لإدارة مباراة القمة، قال: «أرسلنا طلبًا إلى الدول الخمس الكبرى، واعتذرت ثلاث منها، وهي إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، بينما وافقت دولتان، لكنهما رشحتا حكامًا ليسوا من النخبة. وردت البرتغال علينا في وقت متأخر، لكن الحكم الذي رشحته لم يكن من النخبة».

واستكمل: «بحثنا عن حكام سبق لهم إدارة مباريات في كأس العالم، لكن الحكام الأوروبيين اعتذروا. وتواصلت بنفسي وبشكل مباشر مع أكثر من شخص، إلا أن موعد مباراتنا يوم 11 يتعارض مع مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 13، ولذلك كان من الصعب حضور أي منهم إلى القاهرة ثم السفر مرة أخرى».

واختتم عصام عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: «حاولنا وبحثنا حتى توصلنا إلى الحكم السلوفيني. البعض يقلل من سلوفينيا في مجال التحكيم، لكن الأمر مختلف تمامًا؛ فالحكم الذي أدار نهائي المونديال هو أفضل حكم في العالم، وهو سلوفيني الجنسية. وكذلك عمر أرتان هو الأفضل في إفريقيا، وهو صومالي، وبالتالي فإن الجنسية ليست مقياسًا للحكم على الحكم».