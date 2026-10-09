باكستان: قواتنا في السعودية للدفاع عن أراضيها ولن تعبر إلى اليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، الجمعة، أن القوات والموارد العسكرية الباكستانية الموجودة في السعودية ستُستخدم للدفاع عن أراضي المملكة وحماية سيادتها، مشددًا على أنها لن تعبر الحدود اليمنية لشن هجمات على الحوثيين.

وأوضح خان، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن بلاده تمتلك عددًا كبيرًا من القوات والموارد العسكرية في السعودية، في إطار الوجود العسكري الباكستاني المستمر بالمملكة منذ عام 1982.

وأضاف أن "حلف مكة"، الذي يجمع تركيا وباكستان والسعودية، يهدف إلى الدفاع عن الدول الثلاث في مواجهة الهجمات، مؤكدًا أن القوات المشاركة ستُستخدم للدفاع عن الأراضي السعودية وحماية سيادتها، وليس لشن هجمات داخل اليمن.

وأكد أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الردع والحفاظ على سيادة السعودية وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن تقييم التهديدات والتحرك وفقًا للمهام المحددة يقعان ضمن مسؤولية التحالف.

ولفت المسؤول الباكستاني إلى عمق العلاقات السياسية والعسكرية بين تركيا وباكستان، مؤكدًا أن "حلف مكة" يوفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

وفي 7 أغسطس الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك.

وتهدف الاتفاقية، التي تعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك.

والاثنين، أعلن "حلف مكة" البدء الفوري بتنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، وتعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية مقتل 3 من مواطنيها وإصابة آخرين جراء اعتداءين وقعا الخميس، واستهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في المطار.

وجاء الهجومان بعد اعتداءات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين يومي الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت، وفق السلطات السعودية، عن مقتل 3 مقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة 36 شخصًا.