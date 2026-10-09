ترامب: أمريكا ستستورد وقود الديزل من روسيا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا، ما يخفف الضغط الأمريكي المستمر منذ سنوات على موسكو لكبح جماح الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إنه أبرم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية كان من المتوقع أن يناقشا فيها حالة اشتباه بالطاعون في روسيا.

ولكن ترامب أعلن بدلًا من ذلك أن روسيا ستورّد فورًا أكثر من 300 ألف طن من الديزل، تليها 500 ألف طن إضافية في نوفمبر، ومليون طن "فورًا بعد ذلك"، ثم 3 ملايين طن أخرى "خلال فترة قصيرة" بعد ذلك.

ويأتي إعلان ترامب الصادم بعد أن وقّع الشهر الماضي قانونا واسعا لفرض عقوبات على روسيا يهدف إلى تقييد اقتصادها في مجال الطاقة، من بين مجالات أخرى، الذي يغذي حربها ضد أوكرانيا.

ويفرض القانون عقوبات على مسئولين روس وبنوك وأسطول الظل من ناقلات النفط، ويحظر أي استثمار أمريكي جديد في روسيا والتعامل مع الديون السيادية.