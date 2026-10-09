جوهر نبيل يهنئ سيف عيسى ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو

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هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل الأولمبي سيف عيسى، لاعب المنتخب القومي للتايكوندو، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو (باريس 2026) فئة G6 لوزن +80 كجم.

وأشاد الوزير بالأداء القوي للبطل وروحه القتالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجله المشرّف ويضاف الي رياضة التايكوندو المصرية والتي تؤكد علي تفوقها علي المستوي الدولي ، ومتمنيًا له دوام التوفيق في البطولات القادمة.

كما وجّه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، وإلى أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، تقديرًا لجهودهم المبذولة مع أبطال المنتخب المصري للتايكوندو.