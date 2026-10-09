قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وزارة البترول أكدت عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن رفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن أسعار البترول ارتفعت عالميا وشهد البنزين زيادات في العديد من الدول، وبالرغم من ذلك لم تحدث أي زيادات في أسعار البنزين بمصر.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ثبات الأسعار جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشدد على ضرورة تدخل الدولة في ملفي الأسعار والتضخم، موضحا أن "التضخم يجب أن يتراجع حتى يتمكن المواطنون من العيش بصورة مناسبة".

وأشار إلى أن ما يتحقق على أرض الواقع يبعث على التفاؤل عكس ما يروجه البعض بادعاء أن "البلد ضاعت، واقتصاد البلد انهار"، لافتا إلى أن الاقتصاد "يقوم، وينمو، ويتقدم".

وأوضح أن صورة مصر في الخارج أصبحت أفضل مما كانت عليه، مؤكدا أن كل ذلك "يمنح الأمل"، معقبا: "بكره هننجح، وبكره هيرتد ده بمستوى معيشي أفضل وانعكاسات إيجابية على حياة المواطن اللي تحمل تبعات الاقتصاد المصري، واللي الرئيس مؤخرا أكد هذا الكلام، وقال إن المصريين تحملوا وما زالوا يتحملوا"، متابعا: "ده ثمن وضع إحنا ورثناه من سنوات طويلة، خلينا صرحاء، والنهاردة مصر تحاول تبني بناء قوي وسليم".

وشدد على أن متطلبات المواطن المعيشية التي لا يمكن التغافل عنها، قائلا: "المواطن يحتاج إلى مستوى معيشي لائق، إلى حد الكفاف، الناس لا تقول نبقى زي الساحل الشمالي ولا غيره، لكن الناس تريد أن تجد كهرباء رخيصة، وطعام بسعر معقول، ومدارس تقدر تخفف من الأعباء المعيشية والمصاريف والإيجار المعقول".

وأضاف أن التفاؤل بالمرحلة المقبلة قائم في ظل تمتع مصر بالأمن والاستقرار، لافتا إلى أن جولات الرئيس الخارجية ستنعكس إيجابا على جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة الصناعات وتوفير فرص عمل للمصريين.