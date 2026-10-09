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ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة قبالة الساحل الجنوبي لبنما، اليوم الجمعة، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار، فيما أعلنت هيئة قناة بنما أن الممر المائي يعمل بصورة طبيعية، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت الهيئة قد قدرت قوة الزلزال في البداية بثماني درجات.

ويقع مركز الزلزال بالقرب من تجمع ريفي في منطقة قليلة السكان جنوب البلاد، قرب ساحلها المطل على المحيط الهادئ.

ودفع الزلزال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية «تسونامي» إلى التحذير من احتمال وصول أمواج خطرة إلى أجزاء من سواحل بنما وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وبيرو ونيكاراجوا وجواتيمالا والسلفادور والمكسيك خلال الساعات الثلاث التالية للزلزال.

وأشار النظام أيضًا إلى وجود تهديد محتمل بحدوث تسونامي في هاواي.

وذكر شهود من وكالة «رويترز» أن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة البنمية بنما سيتي، وكذلك في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.