باكستان تدعم الوقود لـ10 ملايين شخص مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الجمعة، إن الحكومة قدمت دعماً لأسعار الوقود لأكثر من 10 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض خلال الأسابيع الأخيرة، متعهداً بمواصلة تقديم المساعدات مع ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر.

ويزيد عدد المستفيدين على 9 ملايين شخص، وفقاً لما أعلنه مسئولون يوم الثلاثاء.

وأوضح شريف، في خطاب متلفز، أن الحكومة خصصت 75 مليار روبية "268 مليون دولار" لتقديم تخفيضات على أسعار الوقود لسائقي الدراجات النارية ومشغلي عربات "الريكشا" وأصحاب السيارات الصغيرة.

أدلى شريف بهذه التصريحات بعدما توصل صندوق النقد الدولي أمس الخميس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، من شأنه إتاحة تمويل بنحو 1.2 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويشمل الاتفاق مراجعات برنامج الإنقاذ المالي الباكستاني البالغ 7 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل للقدرة على الصمود والاستدامة بقيمة 1.4 مليار دولار.

وارتفعت أسعار الوقود في باكستان بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والغذاء وغيرها من نفقات المعيشة.

وتقول الحكومة إن الدعم يهدف إلى مساعدة أصحاب المركبات من ذوي الدخل المنخفض على شراء البنزين بالأسعار السائدة قبل الحرب.

يحصل المستحقون للدعم على رمز عبر رسالة نصية، ويقدمونه في محطات الوقود المشاركة، إذ يتحقق العاملون من أهليتهم قبل منحهم التخفيض.