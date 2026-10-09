يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2026.

ويستعد المنتخب للسفر إلى قطر خلال الأسبوع المقبل، لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة 10 منتخبات، في إطار برنامج إعداد المنتخب للمنافسة على اللقب وسط مجموعة من المنتخبات الخليجية والعربية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية حامل لقب النسخة الماضية، والعراق والكويت واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر المستضيف، والإمارات وعمان والبحرين والصين.

وتشهد البطولة منافسة بين المنتخبات المشاركة لحجز بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي.

ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

ويطمح منتخب مصر، بقيادة حسين عبد اللطيف، إلى الظهور بصورة قوية خلال مشاركته في البطولة، والاستفادة من الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، ضمن خطة إعداد جيل جديد من اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.