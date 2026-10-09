الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها، دعمًا لدور المؤسسات القضائية الدولية وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة الدولية.

وشدد الموقف الأوروبي على أهمية تهيئة الظروف التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة، بعيدًا عن الضغوط أو العراقيل التي قد تعوق تنفيذ مهامها القانونية.

* المحكمة الجنائية الدولية

تُعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية دولية تختص بمحاسبة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد المنظمة لاختصاص المحكمة.