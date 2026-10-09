دي فانس يعرب عن شكوكه بشأن خطة البنتاجون لبث حى لإعدام منفذ هجوم فورت هود ً

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، عن شكوكه بشأن ما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ستقوم ببث حي لإعدام منفذ إطلاق النار في فورت هود، نضال مالك حسن، والمقرر في ديسمبر، لكنه قال للصحفيين "لن أشاهد البث" إذا جرى بثه.

وقال نائب الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري: "لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل"، وذلك ردا على سؤال بشأن الخطط التي أكدها البنتاجون أمس الخميس.

لكن فانس سعى بعد ذلك إلى تجاوز الجدل المثار حول الخطط الصادمة لتنفيذ الإعدام علنا، ومشددا على أنه ينبغي عدم نسيان الجرائم التي ارتكبها حسن.