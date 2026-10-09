أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 سوريين، جراء هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان، قرب الحدود السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاعتداء الإسرائيلي في محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل أدى إلى 6 جرحى، من بينهم 5 من الجنسية السورية، وفي عدادهم سيدتان".

وبحسب الحصيلة المعلنة، فإن المصاب السادس لبناني الجنسية.

وفي وقت لاحق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف في المنطقة سوريا يدعى يوسف علي الحسون، دون أن يوضح مصيره إثر الهجوم.

وزعم الجيش في بيان، أن الحسون عمل خلال العام الأخير، بتوجيه إيراني، على تنفيذ مخططات استهدفت قواته العاملة في جنوب سوريا.

وادعى أن تلك المخططات "شملت إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواتنا في جنوب سوريا".

وقال الجيش إنه سيواصل العمل ضد ما وصفها بـ"التهديدات الفورية" في مختلف الجبهات.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حوش السيد علي.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن الصاروخ لم يصب السيارة مباشرة، بل سقط بجانبها.

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق بإصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة جراء الهجوم، قبل أن تعلن وزارة الصحة جنسيات المصابين.

وفي تطور منفصل جنوبي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتوغل قوة إسرائيلية تضم عناصر مشاة وجرافة عسكرية، لمسافة نحو 50 مترا من نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية.

وأضافت أن القوة الإسرائيلية استخدمت الجرافة لاقتلاع أشجار زيتون في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 4386 شخصا وإصابة 12 ألفا و413 آخرين، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، صادرة في 25 سبتمبر الماضي.

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوبي لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.