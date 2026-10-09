زيلينسكي يندد باتفاق واشنطن وموسكو حول تصدير الديزل ويصفه بأنه استثمار في الحرب

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة الاتفاق الأمريكي والروسي لتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، محذراً من أن هذه الخطوة ستساعد في تمويل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، مساء الجمعة، على تطبيق "تليجرام": "السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية هو استثمار في الحرب التي يجب إنهاؤها لا إطالتها".

وحذّر من أن موسكو سترد بمزيد من "الإرهاب والأعمال الدنيئة".

وجدد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، إذا وافقت موسكو على التوقف عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية.

وكتب: "نقترح على الولايات المتحدة اتفاقاً من هذا القبيل تحديداً، ونعتقد أن قوة الولايات المتحدة كافية للتوصل إلى مثل هذا الحل الوسط".

ووصف الرئيس الأوكراني، أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا بأنه علامة على "ضعف واضح"، محذراً من أن موسكو ستتعامل مع واشنطن بقدر أقل من الجدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تورد روسيا بموجبه مئات الآلاف من الأطنان من وقود الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.