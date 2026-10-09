جوتيريش: عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية تضرب جهود تحقيق العدالة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه "يوجه ضربة خطيرة إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن جوتيريش يدين قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بصفتها مؤسسة.

وأضاف أن الأمين العام يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء التأثير السلبي للعقوبات على عمل المحكمة، والصعوبات التي قد تواجه موظفيها في أداء مهامهم.

وتابع أن "قرار اليوم يوجه ضربة خطيرة إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية، التي تؤدي فيها المحكمة الجنائية الدولية دورًا محوريًا".

وأردف: "ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا يقعان في صميم التزامنا العالمي بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وجدد دوجاريك تأكيد دعم الأمين العام الثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، مشيرًا إلى أن جوتيريش يدعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الجمعة، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبيو: "لن يسمح الرئيس دونالد ترامب أبدًا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وشدد روبيو على أن بلاده ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بامتلاكها أي صلاحية قضائية على المواطنين الأمريكيين، مضيفًا: "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما أن نقضي عليها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في قطاع غزة، فيما اعترضت الولايات المتحدة بشدة على القرار وأعلنت عدم اعترافها به.

وفرضت الإدارة الأمريكية، في أغسطس الماضي، عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم رئيستها توموكو أكاني.