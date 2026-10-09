إعصار إيسياس يشتد إلى الفئة 3 الخطرة في طريقه لساحل الخليج الأمريكي

أغلق سكان المناطق الممتدة على طول ساحل الخليج الأمريكي نوافذ منازلهم بألواح خشبية، واشتروا مستلزماتهم في اللحظات الأخيرة، اليوم الجمعة، مع اشتداد إعصار إيسياس وتحوله إلى إعصار كبير، واتخاذه مسارا نحو الحدود الفاصلة بين ولايتي ألاباما وفلوريدا.

من المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الثالثة – وهو الأول في موسم هادئ بشكل غير عادي في المحيط الأطلسي – اليابسة مساء اليوم الجمعة، مصحوبا بأمواج عاتية، ورياح مدمرة، وفيضانات، وربما حتى أعاصير.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إيسياس إلى اليابسة في المنطقة الممتدة بين خليج موبيل على ساحل ألاباما ومدينة ديستين في منطقة فلوريدا بانهاندل – وهي منطقة تشتهر بشواطئها ذات الرمال البيضاء الناعمة، التي تنتشر على امتدادها منازل قضاء العطلات والحانات وأكشاك المأكولات البحرية المطلة على الواجهة المائية.