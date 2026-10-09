إيران تعلن استهداف ناقلة غاز في مضيق هرمز

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أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنها هاجمت ناقلة لغاز البترول المسال في مضيق هرمز.

وقالت المؤسسة العسكرية النافذة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن ناقلة غاز البترول المسال "إن في صن شاين" تعرضت لإطلاق النار في الممر المائي الاستراتيجي.

ووفقاً للتقرير، كانت الناقلة تبحر عبر مسار ملاحي جنوبي بالقرب من الساحل العُماني.

وخلال الأشهر الأخيرة، رافقت البحرية الأمريكية سفن شحن تجارية مدنية أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، أثناء عبورها هذا المسار، في مسعى إلى استئناف شحنات النفط والغاز.

وتعتبر إيران، التي سعت إلى تشديد سيطرتها على المضيق، هذا المسار "غير قانوني"، وتطالب السفن بالمرور بدلاً من ذلك بمحاذاة الساحل الإيراني.

ونقلت "تسنيم" عن الحرس الثوري قوله: "ستتم ملاحقة أي سفينة تستخدم مسار عبور غير مصرح به في جميع أنحاء المنطقة، وسيكون عقابها حتمياً".

وعلى صعيد متصل، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ( يو كيه إم تي أو) أيضاً عن وقوع حادث بالقرب من ساحل الإمارات العربية المتحدة بعد ظهر الجمعة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان البلاغان يشيران إلى الحادث نفسه.

وشهد مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتجارة الطاقة العالمية، وقوع هجمات متكررة على السفن خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة.