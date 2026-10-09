أعلن الملحن نادر نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة الموزع طارق توكل.

وكتب نادر نور: "طارق توكل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُشيع جثمان الملحن والموزع الموسيقي طارق توكل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 48 عاما، بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الظباط بمنطقة الرماية، والدفن بمقابر الأسرة بطريق السويس، حسبما أعلن الملحن نادر نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نادر: "صلاة الجنازة على الأخ والصديق طارق توكل بمسجد الرحمن بمساكن الظباط بالرماية بعد صلاة الجمعة، والدفن بمقابر الأسرة طريق السويس".

يشار إلى أن الراحل طارق توكل موسيقار مصري، درس الصحافة والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأ مشواره في الموسيقى عام 1995، وشارك في أعمال سينمائية مثل فيلم "أحلام عمرنا" عام 2005، وفيلم "بحبك وبموت فيك" عام 2005، وفيلم "أوقات فراغ" عام 2006.