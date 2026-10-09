يائير جولان: اغتيال خامنئي كان خطأ لأنه لا يخدم مصالح إسرائيل

اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الجمعة، أن اغتيال إسرائيل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي كان "خطأ"، لأنه لم يخدم مصالح إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تصريحات جولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، جاءت خلال فعالية "ثقافة يوم الجمعة" في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "أؤمن بشكل قاطع بأن القضاء على خامنئي كان خطأ، ليس لأنه لم يكن يستحق الموت، بل لأن ذلك لا يخدم مصالح دولة إسرائيل".

وأضاف جولان أن "وجود زعيم مخضرم ومتقدم في السن ينطوي على ميزة معينة"، مشيرًا إلى أن خامنئي كان يبلغ من العمر 86 عامًا.

وفي 28 فبراير 2026، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا واسعًا على إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق بلاده "عمليات قتالية واسعة النطاق" داخل الأراضي الإيرانية، قال إنها تستهدف تدمير البرنامج الصاروخي وصناعة الصواريخ والأسطول البحري الإيراني، بينما أعلنت إسرائيل "حالة طوارئ خاصة وفورية" في أنحاء البلاد.

وفي اليوم نفسه، قُتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي خلال غارات جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مقره في طهران، قبل أن تعلن وسائل إعلام إيرانية رسمية وفاته في 1 مارس 2026.

وردت إيران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول المنطقة، بعدما توعدت بـ"رد قاسٍ"، فيما أسفرت الحرب عن آلاف القتلى، وواصلت الولايات المتحدة لاحقًا شن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتزامن استمرار التصعيد مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو 2026، وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.