الهجرة الدولية: نحو مليوني شخص في غزة يحتاجون مساعدات للإيواء قبل الشتاء

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، من أن نحو مليوني شخص في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للإيواء، مع تصاعد مخاطر الأمطار والفيضانات وانهيار المباني المتضررة من الحرب.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن المخزون المتاح والإمدادات المرتقبة لدى الشركاء الإنسانيين يغطيان نحو 17% فقط من احتياجات الإيواء الخاصة بالشتاء، في ظل نقص التمويل والقيود الإسرائيلية على دخول المستلزمات الضرورية.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة المستخدمة في القطاع تحتاج إلى الاستبدال، بينما تضطر أسر إلى الإقامة داخل مبانٍ متضررة، جرى تحديد أكثر من 3600 منها باعتبارها معرضة لخطر الانهيار.

وأشارت إلى أن نحو 1.8 مليون شخص يعيشون في مواقع نزوح، يقع معظمها بمناطق معرضة للفيضانات، محذرة من أن اشتداد ظاهرة «النينيو» قد يزيد غزارة الأمطار ويضاعف المخاطر الناجمة عن تضرر شبكات تصريف المياه.

وأضافت أن نحو 8600 حزمة إيواء طارئة جاهزة للتسليم ما زالت خارج غزة بسبب قيود الدخول، داعية إلى إتاحة وصول مستمر للمساعدات ومواد تدعيم المساكن وإصلاحها.

وذكرت رويترز أن الجهة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على دخول المساعدات لم تستجب فورًا لطلب التعليق، فيما تستند إسرائيل إلى اعتبارات أمنية لتبرير القيود.