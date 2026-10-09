ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 30 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6140 جنيها، مقابل 6110 جنيهات في ختام تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5262 جنيها، وقفز سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7017 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 49120 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب 0.3% إلى 4122.28 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة 1.4% إلى 58.94 دولار، بعدما هبطت 2.5% في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين والبلاديوم.

ويتوقع الخبراء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل، بنسبة 20% فقط لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، مقابل نحو 80% لرفعها في ديسمبر.