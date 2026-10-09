مبابي يدرس الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل

أثارت تقارير صحفية حالة من الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، بعدما أشارت إلى احتمالية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم رضاه عن الوضع الحالي داخل النادي، وفقًا لما تم تداوله إعلاميًا.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية تصريحات دانييل ريولو، الصحفي بشبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، تحدث خلالها عن موقف مبابي من الأوضاع داخل ريال مدريد، مشيرًا إلى أن النجم الفرنسي لم يجد الفريق الذي كان يتطلع إليه، خاصة فيما يتعلق بالتغييرات المنتظرة على مستوى القيادة الفنية، وربط ذلك باسم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال دانييل ريولو، في تصريحات لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، إنه لا يفهم طبيعة تحركات مبابي الإعلامية خلال الشهر الماضي، معتبرًا أن طريقة تواصله تعطي انطباعًا بأنه غير مهتم بما يدور حوله.

وأضاف الصحفي الفرنسي أن مبابي يشعر بالقلق تجاه ما وجده داخل النادي الملكي، موضحًا أن الفريق، بحسب رؤيته، لم يشهد التغييرات التي كان ينتظرها، ولا يزال يعاني من الأزمات نفسها التي ظهرت خلال الموسم الماضي.

وأشار ريولو إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع مبابي إلى إعادة النظر في مستقبله مع ريال مدريد، خاصة إذا لم يجد المشروع الرياضي الذي يتطلع إليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن احتمالية رحيل النجم الفرنسي في الصيف المقبل تظل قائمة، حال عدم تلبية تطلعاته بشأن شكل الفريق وطموحاته الرياضية.

وتبقى هذه الأنباء في إطار التقارير والتكهنات الإعلامية، دون تأكيد رسمي بشأن رغبة مبابي في مغادرة ريال مدريد أو اتخاذه قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع النادي الإسباني.