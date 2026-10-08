تجديد الثقة في مي كامل مديرا للمكتب الصحفي بمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، تجديد الثقة في الإعلامية مي محمد كامل، لتولي مهام مدير المكتب الصحفي للمهرجان في دورته الثانية، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة خلال الدورة الأولى، ودورها في إدارة الملف الصحفي والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، ومتابعة التغطيات الصحفية والإعلامية لفعاليات المهرجان، بما أسهم في تعزيز حضوره الإعلامي وإبرازه بصورة مشرفة.

ويأتي قرار تجديد الثقة في إطار حرص إدارة المهرجان على الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي ساهمت في نجاح دورته الأولى، وضمان استمرارية العمل وتطوير منظومة التواصل الإعلامي خلال الدورة المقبلة.

يشار إلى أن الإعلامية مي محمد كامل تتمتع بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مجال الإعلام وإدارة المكاتب الصحفية بالمهرجانات السينمائية، حيث تولت منصب مدير المكتب الصحفي لعدد من المهرجانات السينمائية الدولية، من أبرزها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، إلى جانب مشاركتها في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية والثقافية الكبرى.

وتشغل مي محمد كامل حاليا منصب مدير الإعلام بالمركز القومي للسينما، حيث تمتلك خبرة واسعة في مجال الإعلام الثقافي والسينمائي، وإدارة العلاقات الصحفية والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل دورته الثانية، بما في ذلك موعد إقامتها، والبرامج والورش الفنية، والمسابقات والأفلام المشاركة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان.

وأعربت إدارة المهرجان عن تمنياتها للإعلامية مي محمد كامل بدوام التوفيق والنجاح في مهامها خلال الدورة الثانية، بما يسهم في مواصلة تطوير الحضور الإعلامي للمهرجان وتعزيز مكانته على الساحة السينمائية.