ضبط المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه وأبنائها في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على شخص؛ لاتهامه بإلقاء القمامة أمام منزل شقيقه والتعدي على زوجته وأبنائها في منطقة السنبلاوين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإلقاء القمامة أمام منزلها والتعدي على أنجالها بالضرب والإتيان بحركات خادشة للحياء بالدقهلية.

وتابع البيان أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضي، تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من ربة منزل بتضررها من شقيق زوجها، له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليها بالسب بألفاظ خادشة للحياء والإتيان بحركات خادشة للحياء، وإلقاء القمامة أمام منزلها وقطع سلك الكهرباء الخاص بموتور المياه خاصتها لخلافات بينهما حول الميراث.

وأضافت الداخلية أنه أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.