مدرب مانشستر سيتي: لا أشك في ألقاب النادي رغم الاتهامات المالية

رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المزاعم القائلة بأن إنجازات النادي قد شابتها شائبة بعد ثبوت ارتكابه أكثر من 100 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت لجنة مستقلة قد خلصت إلى أن تمويلاً من المالكين بقيمة تزيد عن 830 مليون جنيه إسترليني (09ر1 مليار دولار) قد استخدم لتضخيم الإيرادات وتمكين النادي من الامتثال للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر سلسلة من الترتيبات "الصورية" في الفترة ما بين عامي 2009 و2018.

ومع ذلك، تقدم مانشستر سيتي باستئناف، معتبرا أن قرار اللجنة تضمن "أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وأنه قرار غير سليم"، ومؤكداً وجود "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة" التي تدعم موقف النادي.

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ إدانة النادي السماوي رسميا، سئل ماريسكا، الذي كان بجانبه سايمون هيجي، الرئيس التنفيذي للاتصالات بالنادي، بدلاً من الموظف المعتاد في مثل هذه المناسبات، عما إذا كانت الألقاب التي فاز بها الفريق خلال الفترة المعنية قد شابتها شائبة.

وقال ماريسكا: "بالتأكيد لا. أنا أدرك حجم الجهد الذي بذله اللاعبون والنادي والمدرب في ذلك الوقت، جوسيب (جوارديولا)، لذا ليس لدي أدنى شك في هذا الأمر".

وأضاف "أتفهم سبب وجود معظمكم هنا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ما قلته سابقً. هناك إجراءات جارية حالياً، وأنا أثق تماماً بالنادي في هذه اللحظة. هذا كل ما يمكنني قوله بخصوص هذا الموضوع".

وأوضح المدرب الإيطالي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أثق بالنادي لأنني أثق بالأشخاص فيه، وهذا هو السبب أيضا في انضمامي إليه. لا يوجد ناد آخر في العالم أود التواجد فيه".

وأردف قائلا: "لقد تحدثت مع النادي بالطبع، ونحن جميعاً نثق في الموقف، والوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر سيكون عندما نكسب الاستئناف".

وعند سؤاله عما إذا كان سيستقيل في حال اكتشف أنه تعرض للتضليل من قبل مسؤولي النادي، أجاب ماريسكا: "سأتحدث عن هذا الأمر عندما نكسب الاستئناف. لا جدوى من الحديث عن أي شيء آخر الآن".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان سيقبل الوظيفة هذا الصيف لو أن قرار اللجنة قد تم نشره قبل ذلك الموعد، شدد قائلاً: "بكل تأكيد. أنا على دراية بهذه المؤسسة منذ سنوات وأعرف مدى جديتها، وأعلم أنهم يتصرفون بالطريقة الصحيحة".

وتابع "لم نتحدث عن ذلك الأمر (الاتهامات)، لأنني لا أعتقد أنه كان يمثل مشكلة للنادي في ذلك الوقت، إذ كانوا يفكرون بنزاهة ومقتنعون بأننا سنكسب الاستئناف في النهاية".

واعترف ماريسكا بأنه لم يطلع على نتائج تقرير اللجنة، موضحا قبيل رحلة الفريق لمواجهة مضيفه ليفربول بعد غد الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي "مرة أخرى، أنا أثق بالنادي".

وأكد "أعدكم بأن تركيزي ينصب فقط على كرة القدم، لذا لا أفكر في أمور أخرى، ففي المقام الأول، هناك الكثير من الأمور التي لا أفقه فيها شيئاً".

أشار ماريسكا "بالنسبة لي وللاعبين، لا يمكننا التحكم إلا في الجانب الكروي. نحن نركز على ذلك وهو الأمر الذي نملك السيطرة عليه، ولا يمكننا التحكم في أي شيء آخر".

واختتم ماريسكا حديثه قائلا: "نحن نحاول فقط التعامل مع الضجيج المحيط بالأمر. ندرك خطورة الموقف وهذا الضجيج، ويتعين علينا فقط إدارته والتعامل معه. ينبغي علينا الذهاب إلى ملعب (أنفيلد) والفوز بالمباراة".