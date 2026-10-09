مسئولة بالجامعة العربية: تعاون وثيق مرتقب مع اتحاد الأطباء العرب في المجال الصحي

أكدت السفيرة إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين الجامعة واتحاد الأطباء العرب في المجال الصحي، لتقديم الدعم إلى الدول العربية التي تعاني من أزمات.

وقالت الفرجاني، على هامش مشاركتها في ختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، الذي عُقد مؤخرًا بالقاهرة، إن جامعة الدول العربية تدعم كيان اتحاد الأطباء العرب، الذي وصفته بأنه «مهم جدًا بالنسبة للجامعة»، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا قويًا بين الجانبين لتقديم الدعم الصحي إلى الدول العربية كافة.

وأوضحت أن هذا التعاون يستهدف بشكل خاص الدول العربية التي تعاني من أزمات عديدة، وفي مقدمتها غزة والسودان واليمن وسوريا.

وأضافت أن هناك تعاونًا قائمًا بين مجلس وزراء الصحة العرب ووزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، لتقديم الدعم إلى الفلسطينيين في غزة.

ووجّهت المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية التهنئة إلى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، بعد استعادة الاتحاد وتسلم مقراته بالقاهرة، مشيدة بـ«الدور الكبير جدًا للاتحاد في دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحي بالمنطقة العربية».

وعقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعًا استثنائيًا على مدى يومي 2 و3 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة نقباء ورؤساء الجمعيات والهيئات والعمادات الطبية من 18 دولة عربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.