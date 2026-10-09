- نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن أو أُصبن بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023

- فقدت أكثر من 38 ألفا منهن حياتهن فيما تعرضت 11 ألفا و700 لإصابات خطيرة تسببت بإعاقات تستمر مدى الحياة

- 277 امرأة وفتاة قُتلن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025

قالت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف صوفيا كالتورب، إن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن أو أُصبن بجروح خطيرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في تقييم بشأن الأوضاع في غزة، بعد 3 أعوام من حرب إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة وحصار خانق، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة.

وأكدت كالتورب أن حجم المعاناة في غزة يمكن قياسه من خلال ما عاشته النساء والفتيات.

وأضافت: "نقدِّر أن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن أو أُصبن بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023".

وأردفت: "فقدت أكثر من 38 ألفا منهن حياتهن، فيما تعرضت 11 ألفا و700 لإصابات خطيرة تسببت بإعاقات تستمر مدى الحياة. وهذا العدد يعادل واحدة من كل 21 امرأة وفتاة في غزة".

وأشارت إلى أن معظم الخسائر سُجلت خلال العامين الأولين من الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وأن النساء والفتيات ما زلن يتعرضن للقتل والإصابة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عام.

وبيَّنت أن 277 امرأة وفتاة قُتلن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

ودعت كالتورب إلى التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حماية النساء والفتيات.

وحتى الخميس، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن استشهاد 1471 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و189 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.