إثيوبيا لمجلس الأمن: لا خيار أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا ضد إريتريا

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أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي أنه لم يبقَ أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها ضد إريتريا، مدعية دخول قوات إريترية إلى أراضيها.

ووفقا لبيان أدلت به وزارة الخارجية الإثيوبية لمراسل الأناضول، الجمعة، أرسل وزير الخارجية جيديون تيموثيوس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 8 أكتوبر الجاري.

واتهم تيموثيوس في رسالته، إريتريا بالانتهاكات الحدودية المتكررة.

وادعى أن القوات الإريترية تقدمت نحو المناطق الداخلية لإقليم تيغراي، مطالبا إياها بانسحاب فوري.

وأكد تيموثيوس أنه لم يبقَ أمام إثيوبيا خيار سوى الدفاع عن نفسها، متقدما بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة التوتر المتصاعد.

من جانبها، رفضت الحكومة الإريترية اتهامات إثيوبيا، واصفة إياها بأنها محاولة لإيجاد ذريعة لشن عملية عسكرية ضدها.

وكانت إثيوبيا وإريتريا قد وقفت في الصف نفسه خلال النزاع في تيجراي بين عامي 2020 و2022.

إلا أن العلاقات بين البلدين تدهورت لاحقا، وتصاعد التوتر بينهما بعد طرد إثيوبيا 10 دبلوماسيين إريتريين وقطع إريتريا علاقاتها الدبلوماسية.