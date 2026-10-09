مسئول إيراني: إنتاج القنبلة الذرية ليس جزءا من سياسة طهران

قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ردًا على دعوة الولايات المتحدة إلى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، إن "صناعة القنبلة الذرية ليست جزءًا من السياسة الإيرانية".

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "نور نيوز" الإيراني، ردًا على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس، أوضح بروجردي أن إيران لا تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

وأشار إلى أن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تجريها إيران تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبما يتناسب مع احتياجات البلاد.

ولفت إلى أن أنشطة التخصيب التي تواصلها إيران استنادًا إلى حقوقها المكفولة بموجب المعاهدة لا علاقة للولايات المتحدة بها.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت السلاح النووي، مؤكدًا أنه يتعين عليها التركيز على وضع ترسانتها النووية بدلًا من إطلاق الادعاءات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد أعلن، الخميس أيضًا، أن بلاده لن تتراجع عن أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد صرح، الثلاثاء، بأنه يتعين على إيران خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم بصورة "ملموسة" لتلبية "مطالب" الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر.

وكانت إيران قد حددت مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحادي الجانب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح، خلال المفاوضات مع واشنطن قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، بأن طهران مستعدة لخفض أنشطة التخصيب، لكنها لن تقبل بمطلب الولايات المتحدة المتعلق بـ"التخصيب الصفري".