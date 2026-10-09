الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ضمن حملتها الرامية لتفكيكها

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، ضمن حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها أصبحت مسيسة، وسعت إلى ملاحقة أمريكيين وإسرائيليين قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب، على نحو غير منصف وغير قانوني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العقوبات، اليوم الجمعة، بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، التي قادت تحقيقات بشأن اتهامات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

غير أن قرار فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية سبق الإعلان عن جائزة نوبل بوقت طويل.

وقال روبيو في رسالة مصورة بتقنية الفيديو شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنحظر المعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع عنها الموارد، ونشل قدرتها على العمل ضدنا."

وأضاف: "الولايات المتحدة والشعب الأمريكي لا يخضعان لاختصاص هذه المحكمة الجنائية الدولية الزائفة."